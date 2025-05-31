Nuri Günay: Bugün Gezi'nin haklı ve güncelliğini yitirmemiş talepleri bir kez daha anlatılacak

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Gezi’nin yıldönümündeyiz. Tarihin akışının hızlandığı, acıyı, öfkeyi ve umudu milyonların tek yürek olarak hissettiği onurlu günler… Mücadelenin, dayanışmanın, kardeşleşmenin ve nezaketin bütün ülkenin iklimi haline geldiği zamanlar. İktidarın kâbusu, halkın güzel rüyası. Yok sayılanların, geleceği çalınanların, insanlığına sahip çıkanların itiraz çığlığı. Karanlığın, doğa düşmanlığının, rantçılığın, kadın düşmanlığının karşısında, eşitliğin, özgürlüğün kararlı mücadelesi.

2013 Mayıs’ın son günlerinde yükselen, Haziran ayında ülkenin her köşesini saran mücadele tarihe ‘Gezi Direnişi’, ‘Haziran İsyanı’ olarak geçti. İkisi de aynı anlamı içeriyor. Bugün pek çok yerde Gezi günleri ve bu süreçte kaybettiğimiz kardeşlerimiz anılacak. Gezi’nin haklı ve güncelliğini yitirmemiş talepleri bir kez daha anlatılacak. Hukuksuz, haksız yere tutsak edilen insanlarımız için sokağa çıkılacak.

90’ların sonunda Gezi Parkı, Taksim Meydanı’nın kenarında, kendisini gizlercesine, gözlerden ırak durmaya çalışarak, sanki kendisini korumaya çalışır. Yıllar içinde sağından solundan budanarak küçülmüştür ama yine de bilenlerin, yolu geçenlerin uğrak mekânı olarak kalmıştır. 2000’li yılların ortasında başlayan Taksim meydanını 1 Mayıs alanı olarak tekrar kazanma mücadelelerine şahit olur. Tıpkı 77 katliamına, bu yıllarda meydanı dolduran yüzbinlere, 90’lı yıllarda canı pahasına Taksim’i kazanmak için verilen mücadelelere şahit olduğu gibi. En nihayetinde 2010 yılında meydanı kazanan yüzbinler ağaçlarının gölgesinde serinlemiştir.

2013 Ocak ayında, Beyoğlu Evlendirme Dairesi, çalışanlarının bile o an haberi olduğu baskın bir taşımayla tahliye edilir. Eski avizeleri, kırmızı halıları, dekoru ve kalın işlemeli perdeleriyle artık yerinde değildir.

İktidar, İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi ve 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde ‘Taksim’i Yayalaştırma Projesi’ kapsamında, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı dikmek istiyordur.

Gezi Parkı’nın korunması açısından 27 Mayıs günü çok önemlidir. Parkın, Asker Ocağı Caddesi tarafındaki duvarın yıkılması ve birkaç ağacın sökülmesinin ardından eylemler kimsenin beklemediği oranda büyümüştür.

Nuri Günay’ın yazısı