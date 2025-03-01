Nuri Günay: Barış mücadelesiz mümkün olmuyor

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AB süreci, ‘açılım süreci’ derken, 2013’te başlayıp 2015’te sona eren ‘çözüm süreci’, meseleye dair somut adımların en çok tartışıldığı, masanın kurulduğu bir dönemdi. Ne yazık ki sonu, ülkemizin tekrar savaş ve çatışma iklimine sokulması oldu.

Şimdi tekrar adı henüz olmayan yeni bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Bir yanda geçmişin acı tablosu, devrilen masaların arkasından yaşananların acı tecrübesi. Diğer yanda insanlarımızın ölmediği, demokratik zemine bir nebze olsun taşınmış bir ülke özlemi.

Bir asrı aşan, nerdeyse son yarım yüzyılı çatışmayla geçen bu büyük mesele, ülkemiz toplumunun ortak sorunudur. Dolayısıyla çözümünde halkın demokratik katılımı gerekir. Bunca yıldır yaşananların tahribatı başka nasıl giderilebilir.

Barışın tesis edilmesinden yana taraf olmak, insani, ahlaki ve vicdani sorumluluktur. Ama bu yetmiyor! Barış mücadelesiz mümkün olmuyor.

Dilerim bu ülkedeki hiçbir evladın genç yaşında ölmediği günler uzakta değildir.

Nuri Günay’ın yazısı