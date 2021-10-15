Nurgül Yeşilçay’dan NFT dizi projesi: Yalnızca 50 kişi satın alabilecek

Nurgül Yeşilçay, ‘NFT dizi’ projesini hayata geçirdi. Ünlü oyuncunun altı aydır üzerinde çalıştığı, sadece fotoğraflarla hazırlanan ‘Poz’ adlı mini dizi, kasım ayında NFT olarak satışa sunulacak ve yalnızca 50 kişi satın alabilecek.

Meraba gençlerrrrr💖 Altı aydır üstünde çalıştığımız #nft projemiz tamamlandı!Çok özel bi sanat eseri oldu🤓🤗Kasımdan itibaren ortamlardayız👇 pic.twitter.com/l1jQsw4F8q — Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) October 15, 2021

Rol aldığı diziler 100’den fazla ülkeye satılan ve 2017 yılının ‘dizi ihracat şampiyonu’ olan Nurgül Yeşilçay, video kamera yerine fotoğraf makinesinin kullanıldığı projeyle dünyada ilk olmayı hedefliyor.

‘Poz’da; çocuk sahibi Suzan ve Harun çiftinin hikayesi anlatılıyor.

Paylaşılan bilgilere göre dizi NFT olarak 8 bin 600 dolar üzerinden satışa çıkarılacak.

‘Dijiroman’

Yeşilçay’ın senaristliğini ve yönetmenliğini, sevgilisi Necati Kocabay’ın da yapımcılığını üstlendiği ‘Poz’, üç-dört dakikalık yedi ayrı bölümden oluşuyor. İkili, fotoromanlardan yola çıkarak hazırladıkları projeyi bir ‘dijiroman’ olarak tanımlıyor. Dizide bölümlerin akışı sadece fotoğraf kullanılarak sağlanıyor.

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyor.