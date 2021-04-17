Nuray Sancar: Yoksulun atadan kalma sinisi 128 milyar doları kaldıracak genişlikte olamaz

Yılın ‘fakir’ evindeki ilk resmi iftar açma olayındaki yer sofrası bir gün önce Saray’da kurulan şatafatlı iftar sofrasının mazereti gibidir. Ortam daha geleneksel, daha muhafazakar, daha dindar görünsün diye sininin önünde kurulan bağdaş, arkada görünen tüplü televizyon ‘biz hiç değişmedik’ demenin bir biçimidir ama iğretidir. Altın ışıltılı, kristal avizelerin aydınlattığı kocaman yemek masasında unutulan alçak gönüllülüğün iliştirildiği yoksulun atadan kalma sinisi 128 milyar doları kaldıracak genişlikte olamaz. İletişim çağındayız ve şatafatlı hayatın gölgesi o sininin üstünde ister istemez dolaşır.

O zaman 20 sene önce olmayan her şeyi bize kendi lütfuymuş gibi gösteren bir iktidarın huzurunda elli yıl önceden kalma bir tüplü televizyon daha işin bitmediği mesajına oynar. Kalkınma hamlesinin yıkıp yeniden kurmadığı, henüz ulaşamadığı ama hedeflediği merhalenin işareti; yoksul için hiç gerçekleşmeyecek bir zenginlik vaadi. Yer sofrasının yanında, ‘güzel vasıf atfetme’den anamayacağımız hanımefendinin markalı çantası da dindarın zenginlik hakkına şahitlik etmek içindir belki ama iki sınıf arasındaki uçurumun nasıl derinleştiğinin kanıtı olur.

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Nuray Sancar’ın yazısı