Nuray Sancar: Ukrayna aslında geri sayımı başlamış bir paylaşım savaşının arenası

Şimdi Ukrayna aslında geri sayımı başlamış, şiddetli bir paylaşım savaşının aktüel arenası. Onu bağımsız bir ülke olarak kabul etmeyen Putin diktası ile ABD/AB’nin çıkarlarının vekili olarak tayin eden NATO yayılmacılığının gözünü kararttığı saha.

Bugün Yeni Dünya Düzeni kavramını bizzat kullananlar, yeniden paylaşımın lokomotifliğine aday olan Rusya ve Çin’dir. İşgalden kısa bir süre önce şubat 2022’de Çin’de imzalanan anlaşmaya göre bu iki ülke dünyanın tek kutuplu değil çok kutuplu olduğunu söylüyor ve ABD’nin pasifikteki silahlanmasına karşı çıkıyor ve birbirlerini kolladıklarını ilan ediyorlar.

Dünya eski normallerini çoktan kaybetti. Ukrayna işgali bunu sadece teyit etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Avrupa güvenliğinin yeni normaline göre kendimizi ayarlamalıyız” demek suretiyle altını çizdi. Kendi güvenlik sınırlarını binlerce kilometre öteden; Afganistan’dan, kimyasal silah ürettiği yalanıyla Irak’tan, Suriye’den ve Doğu Akdeniz’den başlatan; Japonya, Avustralya ve Pasifik’i silah yığınağı haline getiren ABD önderliği ve NATO’nun büyükleri için yeni güvenlik sorunu kapılarının önünde. Yeniden paylaşım talebi ile toprağa çökenler kapı komşusu artık.

Nuray Sancar’ın yazısı