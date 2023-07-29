Nuray Sancar: Tüm ücretler asgari ücret sınırına çekilmeye başladı

DİSK, KESK, sağlık emekçileri ücretlerin yükseltilmesi için eylem planları yaptılar. Bunun yanı sıra çeşitli işyerlerinde grevler de başladı. Temmuz ayının sonuna gelinmesine rağmen emekliler, kamu emekçileri ve işçiler ücretlerine ne kadar zam yapılacağını hâlâ bilemiyorlar. Aslına bakılırsa ücret o kadar tartışmalı bir hale getirildi ki, halihazırda emekçilerin bütünü bir sonraki ayda ne kadar gelir alacağını bile tahmin edemez haldeler zaten.

Ekonomide her kademe ne kadar istikrarsızlaşmışsa ücret de o kadar istikrarsızlaştı. ‘Emek piyasası’nda zaten yoksulluk sınırının altında kalmış olan asgari ücretin altında çalışanlar olduğu gibi, Bakan Nebati döneminde telaffuz edilen ‘Türk tipi ekonomi’ bağlamında bütün ücretler de asgari ücret sınırına çekilmeye başladı.

Nuray Sancar’ın yazısı