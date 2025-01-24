Nuray Sancar: Trump döneminin Türkiye'ye yansıması çok da hayırlı olmayacak

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Trump döneminin Türkiye’ye ve bölgeye yansıması çok da hayırlı olmayacak. Erdoğan iktidarını hem öven hem de aba altından sopa sallayan ‘Ben ona yap dedim yaptı’ diyerek bağımlılık ilişkilerini hatırlatan Trump’tan ‘dostluk ve anlayış’ bekleyen kimse varsa önceki başkanlık döneminden yeterince ders almamış demektir. Trump saygılarını sunarak dövmeye ve dövüşmeye devam edecek gibi görünüyor.

ABD’nin Trump’lı dönemi İsrail soykırımının, İran’a yönelik tehditlerin ve Türkiye’nin ağırlaşan krizinin ortasında başladı. Türkiye yönetenlerinin Rusya ve ABD’nin başka meselelere yoğunlaştığı bir ortamda, Suriye’de toprak genişletmenin de dahil olduğu yeniden inşa hayallerinin Trump’ın trafik ışıklarına takılacağının işaretleri de açık. Suriye’nin cihatçıdan bozma kravatlı liderleri, Türk ticaret mallarına yüzde 300-500 oranında gümrük vergisi dayatarak Emevi Camisi’nde bedava namaz kılınamayacağını ima ederken bu hayallere de şimdiden ilk sınır çizilmiş sayılır.

Trump siyahların, beyazların ve Hispaniklerin; halkın büyük çoğunluğunun kendisine oy verdiğini ve bu yüzden her şeye hakkı olduğunu iddia ediyor. Oysa onu, suikast korkusundan bir salona sığdırdığı yemin seremonisinde hazır bulunan ve İsrail katliamına da ‘manen ve maddeten’ destek olan aç gözlü dünya burjuvazisi destekledi esas olarak.

Nuray Sancar’ın yazısı