Nuray Sancar: Tarikat gerçeği sadece tarikatları didikleyerek anlaşılmaz

Dilara Yıldız Enes Kara ile aynı gün öldürüldü. İki olay arasındaki ilişki raslantıdan daha fazlası. Her iki olayı da modern-kredili toprak ağalığı sisteminin omurgasını oluşturduğu finans kapital düzeni teşvik etti. Kadınların öldürülmesi katillerin ortada dolaşmasına göz yuman siyasi yönetim biçimi altında kriminal bir vaka bile değil artık. Tersine teşvik var. Ayrıcalıklı kesimlerin en zayıfı şiddetle terbiye etmeye kalktığı ve karşılığında hiçbir ceza almadığı bir hikayenin içindeki yozlaşmanın en menfur adresi olan tarikatlar, bütün kurumlardaki kokuşmayı, yaygın şiddeti konuşabilmek için vesile olmalı bu durumda. Tarikat gerçeği sadece tarikatları didikleyerek anlaşılmaz.

Tarikatlar ve cemaatlerin açtığı eğitim ve barınma kurumları kapatılsın, halkın bedelsiz yararlanması gereken sosyal hizmetleri yapmak zorunda olan devlet görevini yerine getirsin, bunlar kamulaştırılsın. Çok doğru. Ama bunun için bu düzenin baştan aşağı yıkılıp yeniden kurulması, devletin devlet gibi olmadığı bir demokrasinin kurulması gerekiyor.

Nuray Sancar’ın yazısı