Nuray Sancar: Şimdi dünyada oyunu bozan işçiden esiyor yel

Çin modeline geçiyoruz diyerek emeği ucuza satın alınabilir bir metaya dönüştürmenin neticesi bu. Yıllardır bölüşüm sisteminde emekçinin payına düşeni tırpanlayan, yoksuldan alıp zengine aktaran, işçi fonlarını sermayeye boşaltan, pandemiyi bahane bilerek çalışma kampları inşa etmeye girişen ve esnek çalışmayı kurumlaştıran, taşeron ve güvencesiz iş bağıtlarını dayatan sistem ve iktidar bürokrasisinin meyvesi derin bir yoksulluk oldu. Bugün birer birer greve çıkan işçiler sadece ücretleri için mücadele etmiyor. Düşük ücret pervasız bir sömürünün görünür sonucu sadece.

Onu insanlık dışı şartlarda çalışmaya zorlayan, varını yoğunu, hayatının her alanını kuşatarak ticarileştiren sermayeden kendine ait olanı almaya çalışan işçinin sınıf mücadelesi bu. Kendinden çalınanın bir kısmını geri istiyor. Birbirine bakarak, birbirinden güç alarak harekete geçiyor.

Sadece Türkiye’de değil benzer saiklerle ABD ve Avrupa’daki işçiler de dayatmalara karşı hareket halinde.

Demek ki şimdi dünyada oyunu bozan işçiden esiyor yel.

Nuray Sancar’ın yazısı