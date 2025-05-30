Nuray Sancar: Kur'an'ın resmi mealiyle yeni bir devlet dini yaratmaya uğraşan iktidar, güya çok anlamlılığı gidermeye çalışıyor

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İslam dini sadece Kur’an hükümlerinden oluşmayan hadislerin, güncel olayları yorumlayan fıkıh müktesebinin, sahabe ve peygamber hikayelerinin, eski, geleneksel inanışların farklı biçimlerde dine monte edilmiş halk inanışlarının toplamından da oluşur.

Bunları birbirinden ayırmak o kadar kolay değildir. Meal de bu bilgi havuzu içinde değişir, dönüşür, kendini yeniden yazar. Bu bakımdan meal kanlı bir İslam cihatçısı İŞİD’in de, daha ılımlı kendi halinde veya holdingleşerek dünya nimetlerine tamahkar tarikatları, cemaatleri; dünyevi ve uhrevi arasında dengeyi esas alan Hanefiliğe de Vahhabi bağnazlığına da kaynak olabilir. Yani bir bakıma herkesin gerçek İslam’ı kendisine göredir; fakat hepsi İslam’dır.

…Ama kutsal ve değiştirilemez olan olan sermayenin ta kendisi. Geriye kalan her şey üzerinde hüküm sürülebilir. Kendisini geçmişte kalmış Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı addeden ve ama, çırpındıkça acze düşen günümüzün yerli-milli tek adam sistemi kendi kurtuluşunu kitabın resmileştirilmiş mealinde arıyor. Bir eli; halkı hizaya getirmek üzere hazırlanan modern amentü Anayasa’da; diğer eli; halkın bölünmüş inançlarının derlenip toparlanacağı Kur’an mealinde.

Kur’an’ın resmi mealiyle yeni bir devlet dini yaratmaya uğraşan iktidar, güya çok anlamlılığı gidermeye, meali tekleştirmeye çalışıyor… Esas olan ise meal birliğinin güç tekelleşmesine sağlayacağı olanaklar.

Nuray Sancar’ın yazısı