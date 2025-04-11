Nuray Sancar: İktidarın küçük ortağı, MHP'lileşmiş siyasal aktörler öngörüyor, adına da demokrasi diyor  

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Erdoğan’ın ‘Süreç planladığımız, istediğimiz gibi ilerliyor’ demesine rağmen DEM Parti yetkililerinin açıklamalarına göre ortada bir ilerlemeden çok bir belirsizlik var. Partinin grup başkan vekili Sezai Temelli hangi adımların atıldığını bilmediklerini ama aslında ortada bir adımın da olmadığını söylüyor ve ‘Tıkanmış bir durum, bir donma hali ile karşı karşıyayız’ diyor. Atılması gereken adımların ne olduğu aslında belli diye de ekliyor. DEM Parti’nin, kayyım uygulamalarının kaldırılması, görevinden alınan belediye başkanlarının iadesi, hasta tutukluların serbest bırakılması, Bahçeli’nin vadettiği umut hakkı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gibi haklı talepleri var. Ne var ki PKK’ye silah bırak demek dışında cumhur iktidarı şimdiye kadar herhangi bir adım atmış değil. Ve Dem Parti doğal olarak soruyor; silah nasıl, nereye bırakılacak; nasıl bir formül düşünülüyor.

Bahçeli’nin DEM Parti’den (ve diğer partilerden) beklediği Türkiye partileri olmaları. Ama şöyle diyor: Türkiye partisi olmak Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş olmakla hukuken sağlansa da ‘Türkiye partisi’ kavramsallaştırmasının altında yatan temel motivasyon Türkiye Cumhuriyeti’ne, ortak tarih ve kültüre, gelecek tasavvuruna ve ortak yaşama iradelerine bağlılık bu anlamda kurulan duygudaşlıktır. Bahçeli’nin duygudaşlık tanımı içinde özetle şunlar var; milli birliği içselletirmek, milli hedef ve politikalara göre hareket etmek, etnik temelli siyaseti çağrıştıran unsurlardan vazgeçme, devlet karşıtı politika ve söyleme son verme, parti programlarında istiklal marşı okumak, Türk bayrağı asmak, şehidine ağlamak, milli maç galibiyetine sevinmek, tek devlet, tek millet, tek vatan tek bayrakta birleşmek, Anayasa’nın ilk üç maddesindeki kurucu ilkelere sadık olmak, önce ülkem ve milletim diyebilmek hep birlikte Türkiye’ye inanmaktır…

‘Bahçeli’den demokrasi açılımı’, ‘demokratikleştirici güç Bahçeli’ diyenler var olmaya devam edecek gibi de görünüyor. Başa dönersek; milyonlarca Kürt seçmeniyle DEM Parti sürecin dondurulduğunu tespit ediyor. Konunun muhataplarının bilmediği bir prosedür yürüyorsa da içeriği belli değil. İktidarın küçük ortağı silahların bırakılmasının otomatik sonucu olarak Kürt’süzleşmiş bir DEM, MHP’lileşmiş siyasal aktörler öngörüyor ve adına da demokrasi diyor.

Nuray Sancar’ın yazısı