Nuray Sancar: İktidar partisi kendi pisliğindeki müsilajda eriyor

Kılıçdaroğlu’na suikast teşebbüsünün, Rize’de Meral Akşener’in önünün kesilmesinin de sorumlusu, siyasi alanı da bir çökme konusu haline getiren aynı lümpenlik. Bütün bunlar olurken, içinden geldikleri sistemin kodlarını okuyan Eski MİT’çi Eymür ile ‘Kanınızda banyo yapacağız’ diye tehdit ettiği akademisyenler nezdinde halk içinde ‘Korku iklimi yaratmakta’ki rolünü ve payını üstlenen Mafya Lideri Peker, siyasi suikastların beklenebileceğinden söz ediyor.

Çünkü iktidar partisi, çok yerinde bir benzetmeyle kendi pisliğindeki müsilajda eriyor. Muhtemel bir seçimde kazanamamak bir sonraki seçimde kazanmak için toparlanma fırsatı anlamına asla gelmiyor böyle bir güruh için. Çökme-çöktürme ilişkisine ayarlı bir siyasetin kaba ısrarı kaybetmelere tahammülü de ‘sıfırlıyor’.

Ancak soyup soğana çevrilmiş olan millet, travma yaşaya yaşaya perşembenin gelişini çarşambadan görmeyi öğrendi. HDP’nin kapısını açanın kendi kapısına dayanacağını da gördü. Bu yüzden cinayetin gürültüsü kayıp 128 milyar doları ve İçişleri Bakanının poliçe makinesinin sesini bastıramadı. Azmettirici nezdinde kral o kadar çıplak ki ve bu saldırıyı halk o kadar iliklerinde hissetti ki Deniz Poyraz’ın naaşını bağrına bastı.

Nuray Sancar’ın yazısı