Nuray Sancar: İktidar Kürt sorununun Amerikan tipi çözümüne de fit

Bu hafta içinde AKP’nin Ömer Çelik başkanlığında beş kişilik komisyon kurduğunu söyleyen Akit TV Programcısı Ali Tarakçı’nın iddiasına göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Öcalan ile görüşmüştü. Yine Tarakçı Barzani’nin oğlunun geçen hafta Türkiye’de olmasına dikkat çekiyordu.

Bir dönem önce Mavi Vatan sahanlığında; Doğu Akdeniz ve Ege’de dahil olmaya çalıştığı paylaşım mücadelesinden geriye düşen iktidarın, kendisini boğazları NATO’ya açmaya memur bulduğu bağlam, aynı zamanda Afganistan nöbetine yazıldığı ve Kürt sorununun Amerikan tipi çözümüne de fit olduğu bağlamdır. Bunların her biri aynı stratejinin parçasıdır.

Bu koşulların belirlediği ortamda “Çözümü ben bitirmedim” sözünün anlamı, Kürt sorununun eşit haklar temelinde çözümü anlamına gelmiyor elbette. Çatışmalı bölgede, Kürt meselesinin yeniden biçimlendirilmesine bağlı bir manevra imkanı yaratabilmek için ortam hazırlığı anlamına geliyor. Bizdeki çözüm sürecinin Ortadoğu’ya monte edilmesinden başka bir şey akla getirmiyor o başka.

Nuray Sancar’ın yazısı