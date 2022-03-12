Nuray Sancar: Her şeyi, taşı, toprağı, kumu babalar gibi sattılar   

Yapılanlar bazı durumlar da şaka gibi. Samsun Ladik Akyar köyü yakınlarında maden aramak için dokuz yerde sondaj çalışması var, Sondajları MTA yapıyor ama ne arandığı belli değil. Bilgi alamayan köylüler yaşam alanlarını tehdit eden bu aramaların sebebini CİMER üzerinden MTA’ya sorduklarında ‘kuvars kumu’ yanıtını almışlar. Üstelik aynı bölgede 23 sondaj planlanmış. Böyle çok vaka var. Sondajlardan hiçbir şey çıkmazsa sorun değil, santral kurulur, otopark yapılır! Köylük yerde otopark ne arıyor denebilir. Demeyin! Sit ve zeytin yönetmeliği her şeye müsait.

Şu anda herkes savaşa odaklanmışken çıkarılan son yönetmelikler satılacak son malzemeyi de pazara sürmek için. Zeytinlikte yatan yüzlerce yıllık birikim ve emeği bir kalemde silmek de bir avuç asalağın harcı. Bugün ayçiçeği yağı için oluşan kuyrukların yakın geleceği bir gıda kıtlığına işaret ediyor. Çünkü evet, her şeyi, taşı toprağı, kumu babalar gibi sattılar.

Nuray Sancar’ın yazısı