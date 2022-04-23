Nuray Sancar: Her dönüm noktasında sınır ötesi harekatların olması rastlantı değil

TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki Metina, Zap, Avasin bölgesine yönelik operasyonu, bölgeye daha önce yapılanlardan farklı iç ve dış koşullarda gerçekleştiriliyor olsa da bu operasyondan murat edilen sonuç genel olarak aynı. Eldeki çekici hep aynı çiviye vurmaktan ibaret refleks, iktidarı bu zahmetsiz yöntemi her koşulda kullanmaya yöneltiyor. Hesapların bölgenin ve Avrupa’nın değişen koşullarında ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya ayarlandığı her dönüm noktasında sınır ötesi harekatların olması rastlantı değil.

Öte yandan şurada seçimlere bir yıl kadar kalmışken artık günübirlik çözümlerle ertelenemez hale gelen ekonomik sorunlar, göze sokulan şatafat, yatsıdan önce ortaya çıkan yalanlar iktidar ve ortağının kitlesindeki erimeyi hızlandırmış durumda. Bu tablo içinde oyları yükselen 6’lının masasını farklı ittifak seçenekleriyle bölen yeni yasa hazırlığı ile, seçim şartlarının, göz göre göre iktidarı avantajlı çıkaracak biçimde düzenlenmesi Millet ittifakından herhangi bir tepkiye yol açmadı. Tersine yeni duruma kolaylıkla uyum sağlanmış görünüyor. Tekerrürü mümkün kılan da bu iktidar muhataplarının değişmeyen refleksi.

Nuray Sancar’ın yazısı