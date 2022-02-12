Nuray Sancar: Fatura eylemleri, aynı zamanda demokrasi için

Siyaset kanallarının halka kapatıldığı her yerde fatura ona kesilir. Demokrasi ne kadar azsa, emekçi inisiyatifi ne kadar köreltilmişse fatura o kadar kabarık olur. Bu bakımdan bugün yüksek faturalar için yapılan eylemler, dillendirilen talepler aynı zamanda demokrasi içindir. Halk, inisiyatifini böyle gösteriyor ve bu süreci kendi kontrolü altına almak için şimdiden elinden geleni yapıyor.

Nuray Sancar’ın yazısı