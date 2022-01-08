Nuray Sancar: Ekonomiyle ilgili sürekli kavram uyduruyorlar

Ekonomiyle ilgili sürekli kavram uyduruyorlar ama bunlar hep aynı anlama geliyor. Çin modeli Türk modeline evrildiğinde de Nas ekonomisinden kur korumalı mevduata oradan heterodoks politikaya geçerken de durum değişmedi. Enflasyon tırmanışta, dövizin sadece köpüğü alınmış, lira düşüşte, açlık sınırı iyice geriye çekildi ve tabii en zenginler daha da zenginleşti. Anlaşılan o ki bütün bu kavramlar, görünen el serbest piyasa ekonomisini yeniden şekillendirirken meleklerin cinsiyeti tartışılsın ve dikkat dağılsın diye ortaya sürülen avadanlıktan ibaret. Kavramların ne anlama geldiği tartışılırken geçen süre içinde atı alan Üsküdar’a gidiş dönüş sefer yapıyor.

Maliye Bakanının “ülkenin gerekliliklerine, uluslararası konjonktüre göre üretim, imalat ve ihracat odaklı firmaları desteklemek” diye özetlediği “heterodoks politika” yeni bir şey değil. Çünkü her dönemeçte toplam birikim firmalara aktarılır fatura da halka kesilir zaten. Sadece elektrik- yakıt faturasının değil ekonomi politikaların ağır sosyal ve siyasal maliyetini de halk öder. Bu da kapitalist piyasa ekonomisinin gayet Ortodoks bir ilkesidir. Gerçekten de ”MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz” diyen Bakan Nebati’nin kırptığı göz ilgililere bu mesajı ulaştırdı: merak etmeyin her şart ve koşulda arkanızdayız.

Nuray Sancar’ın yazısı