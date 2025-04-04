Nuray Sancar: Değişimin güvencesi üretimden gelen güçle tüketimden gelen gücün ortak eyleyişinde 

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Boykot iktidara bir çeki düzen vermek isteyen halkın meşru ve anayasal bir hakkıdır. İktidar ise 2 Nisan boykotunun yayılmasından doğal olarak ürkmüştür. Ellerindeki boş D&R poşetleriyle, Espresso Lab’da kuyruğa girme, boş bardaktan kahve içme ritüeli yapan bürokratlar ve bir kısım gönüllü tayfası bir günlük eylemin yaratacağı mali çöküntüden çok büyümesinden endişe duydular.

Boykot edilen yandaş firmalara desteklerini görünür kılmaya çalışırken biraz da komik duruma düştüler. Ezilenlerin Saraçhane’deki dövizlere de yansıyan mizahının kapsama alanının ne kadar geniş olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldular.

Boykot çağrısı yapanlara soruşturma açılması baskı ve sindirme muamelesinin devam edeceğinin göstergesi. Buna karşı halkın en etkili kalkanı şimdi beyaz yakalılarla mavi yakalıların bir araya gelmesinin yollarını aramak olacaktır. Değişimin güvencesi üretimden gelen güç ile tüketimden gelen gücün ortak eyleyişindedir.

Nuray Sancar’ın yazısı