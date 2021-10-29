Nuray Sancar: Cumhuriyet, ütopyayla doldurulmayan yeni bir içerik kazanmalı

O halde cumhuriyet, içeriği nostaljiyle ya da ütopyayla doldurulmayan yeni bir içerik kazanmalı. Bu içerik alt sınıfların, işçi ve emekçilerin, bu ülkede ezilen bütün kesimlerin üzerinde mutabık kaldığı demokratik biçimleri içermek üzere halklaşmalı. Hukuksuzluğun nelere mal olduğunu, tek adam rejiminin kötülüklerinin boyutlarını, biçimsel eşitsizliğin bile tahrip edildiği bir yerin nasıl bir cehenneme dönüştüğünü yaşadıktan sonra halk inisiyatifiyle kurulup korunmayan cumhuriyetlerin faşizmlere kolay bir geçit olduğu da deneyimlenmiş oldu. Bu cumhuriyet ile demokrasi arasında zorunlu bir ilişki olmadığına ilişkin önemli bir derstir.

Nuray Sancar’ın yazısı