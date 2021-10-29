Nuray Sancar: Cumhuriyet, ütopyayla doldurulmayan yeni bir içerik kazanmalı

O halde cumhuriyet, içeriği nostaljiyle ya da ütopyayla doldurulmayan yeni bir içerik kazanmalı. Bu içerik alt sınıfların, işçi ve emekçilerin, bu ülkede ezilen bütün kesimlerin üzerinde mutabık kaldığı demokratik biçimleri içermek üzere halklaşmalı. Hukuksuzluğun nelere mal olduğunu, tek adam rejiminin kötülüklerinin boyutlarını, biçimsel eşitsizliğin bile tahrip edildiği bir yerin nasıl bir cehenneme dönüştüğünü yaşadıktan sonra halk inisiyatifiyle kurulup korunmayan cumhuriyetlerin faşizmlere kolay bir geçit olduğu da deneyimlenmiş oldu. Bu cumhuriyet ile demokrasi arasında zorunlu bir ilişki olmadığına ilişkin önemli bir derstir.
SON HABERLER
ABD, Türkiye’nin F-35 defterini geçen ay kapamış
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığını duyurdu.
Ankara’da sessiz sedasız kurulan F-35 masası: Türkiye ve ABD ‘anlaşmalı boşandı’
ABD heyeti aslında çözüm için değil, F-35 konusunda ‘anlaşmalı boşanma’ için geldi.
‘Siyasi cinayet’ iddiaları: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ifadesini istedi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘siyasi cinayet’ iddialarıyla ilgili soruşturma açan Ankara başsavcılığına, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla ikinci kez dilekçe verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasını istedi.
AKM ‘Sinan’ operasıyla açılıyor
13 yıldır kapalı olan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıldönümünde açılıyor.
Kılıçdaroğlu’nun ‘gizemli’ adayı görüşmelere başlamış bile
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partilerle ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen‘ bir cumhurbaşkanı adayının peşinde olduğunu öne süren Halk TV programcısı Emin Çapa, bu iddiasını sürdürdü: “CEO’luk yapmış, ekonomiyi bilen bir isim.”