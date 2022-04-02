Nuray Sancar: Çiftçi keyfinden ekmiyor değil

Çiftçi keyfinden ekmiyor değil. 20 yıllık yönetimi boyunca AKP iktidarı küçük üreticiyi üretemez hale getirmek için elinden geleni ardına koymadığı için ekemiyor.

Daha iktidara gelmesinin üzerinden iki yıl geçmeden tarımla ilgili devlet kurumlarına kilit vuran, tarımsal faaliyeti küçük üreticiye yasaklayacak derecede tekelleşmeyi destekleyen Yıldırım’ın mensup olduğu AKP iktidarıdır.

Tarım arazilerinin sınırlandırılması ile birlikte, devlet sübvansiyonunun belirli ölçek üstündeki tarım arazilerine akıtılması eş zamanlıdır. Köylü küçük arazisinde üretemez hale geldiğinde büyüyen tarım şirketleri devlet ihale ve sübvansıyonlarının en ballısını kaptı. Örneğin devlet diyordu ki, şu kadar hektardan küçük zeytinlikler zeytinlik sayılmayacak ancak bunun üstü sayılacak. 25 dekarın altındaki arazi zeytinlik sayılmayınca devlet imkanları da ancak sayılana gidecek; yani en büyüğe… Böylece küçük üreticiye ‘ya şirketleş ya bat’ denilmiş oluyordu. Kemal Derviş’in başlattığı ama sonucunu getiremediği tasfiyeyi mevcut iktidar tamamına erdirmiştir.

Nuray Sancar’ın yazısı