Nuray Sancar: Altındağ olayları tatbikat oldu

ABD ile yapılan ve içeriği Erdoğan dışında kimsenin malumu olmayan Afganistan anlaşması iktidarın yardımına tam zamanında yetişti. Yoğun bir göçü tetikleyeceği önceden belli olan bu anlaşma sayesinde, 20 yılın sonunda çürüme noktasına ulaşmış bulunan iktidar kendi korkularını telafi edebilecekti çünkü. Böylece toplusözleşmedeki sıfır zam şiddetine, işsizlik belasına, EYT oyalamasına, her gün söylenen yalanlara, mafya ile ilişkileri açığa çıktıkça yıldızları dökülen bürokrat ve bakanların varlığına tahammül sınırına gelmiş olan nüfusun meşru tepkisine ırkçı-milliyetçi bir beden kazandırabilmek imkanını bir kez daha buldu. Oturduğu sitedeki Fetöcülerin listesini çıkararak yeni bir hamleye hazırlandıklarını söyleyen Sevda Noyan’ın, güneydeki yangın sırasında yol kesip, kimlik soran benzerleri bu tepkinin hangi bedene bürüneceğinin örneklerini vermişti. Altındağ olayları bir tatbikat oldu.

Nuray Sancar’ın yazısı