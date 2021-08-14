Nuray Sancar: Altındağ olayları tatbikat oldu

ABD ile yapılan ve içeriği Erdoğan dışında kimsenin malumu olmayan Afganistan anlaşması iktidarın yardımına tam zamanında yetişti. Yoğun bir göçü tetikleyeceği önceden belli olan bu anlaşma sayesinde, 20 yılın sonunda çürüme noktasına ulaşmış bulunan iktidar kendi korkularını telafi edebilecekti çünkü. Böylece toplusözleşmedeki sıfır zam şiddetine, işsizlik belasına, EYT oyalamasına, her gün söylenen yalanlara, mafya ile ilişkileri açığa çıktıkça yıldızları dökülen bürokrat ve bakanların varlığına tahammül sınırına gelmiş olan nüfusun meşru tepkisine ırkçı-milliyetçi bir beden kazandırabilmek imkanını bir kez daha buldu. Oturduğu sitedeki Fetöcülerin listesini çıkararak yeni bir hamleye hazırlandıklarını söyleyen Sevda Noyan’ın, güneydeki yangın sırasında yol kesip, kimlik soran benzerleri bu tepkinin hangi bedene bürüneceğinin örneklerini vermişti. Altındağ olayları bir tatbikat oldu.
SON HABERLER
Karadeniz’de sel: Can kaybı 40’a yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu ve Sinop’taki can kaybının 31’e yükseldiğini açıkladı.
ABD’de mRNA aşılarına 3’üncü doz onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastaların, Covid-19’dan korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmalarını onayladı.
Sinop belediye başkanı: 20’ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı üç kişinin hayatını kaybettiğini, 20’ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söyledi.
CHP’li Karadeniz: Sinop’ta felaketin boyutu görünenin çok üzerinde
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sel felaketinin boyutunun görünenin çok üzerinde olduğunu belirterek, ulaşılamayan insanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.
Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!
Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?