Nuray Sancar: Akbelen yalnız değil

Bu duygulu satırlar AKP tarafından sekiz kez, torba yasa teklifleri içinde Meclise getirilen ama itirazlarla çıkarılamayan ya da Danıştaydan dönen Zeytinlik Yasası’nın özel bir kararname kapsamına alınarak uygulamaya geçilmesinin hemen sonrasında yağmalanmaya başlayan Akbelen Ormanlarını ülkenin genel tablosuna yerleştiriyor. Orada doğa, iktidar izni ve teşvikiyle başına gelen felakete kendisinin bir parçası olan insan eylemiyle direniyor. Kusuyor, küsüyor, bünyesindeki zararlıyı atmaya çalışıyor, mücadele ediyor.

Akbelen yalnız değil. El ele tutuşan, ağaca sarılan, kolluk güçlerinin kalkanlarının ilerlemesini elleriyle durdurmaya çalışan halk çemberi sürerken başka bir şirket, Cengiz Holdingin Kaz Dağlarında bakır madeni için ağaç kesmeye başladığı haberleri çıktı. Herkesin gözü Akbelen’deyken Cudi ormanları da sessizce yanmaya devam etti.

Nuray Sancar’ın yazısı