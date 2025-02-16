Nuray Babacan: Yeni bir torba yasa hazırlanıyor

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Öncelikle şunu söyleyelim, bahar aylarında TBMM’nin önüne gelecek bazı yasa hazırlıkları var. Daha çok ekonomik alanı düzenliyor. Yeni bir torba yasa hazırlanıyor. Özellikle enerji yatırımlarını kolaylaştıran ve yenilebilir enerji yatırımlarına öncelik veren bir çalışma.

Edindiğimiz bilgiye göre bu yasanın içinde tarım alanları ve belediyelerin yetkileriyle ilgili maddeler bulunacak. Konu enerji olunca, doğa, tarım alanları ve su havzalarıyla ilgili endişe verici düzenlemeler olabiliyor. İddiaya göre bazı tarım alanlarını içeren düzenlemeler olacak. Ayrıca belediyelerin bu alandaki yetkileri sınırlandırılacak. Muhalefet belediyelerini devreden çıkaracak bazı maddelerden söz ediliyor.

Nuray Babacan’ın yazısı