Nuray Babacan: Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı'nı konuşacak

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Türkiye, bu yıl içinde Umut Hakkı’nı konuşacak.

Umut Hakkı’nın sınırlarını devlet belirleyecek.

Tekrar hatırlatalım. Umut Hakkı, ömür boyu cezaevinde infaz edilecek bir hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin serbest bırakılıp bırakılmayacağının idari veya yargısal bir makam tarafından değerlendirilmesi. “İdari makam” ifadesine dikkatinizi çekerim.

PKK’nın kendini feshetmesi için kongresini toplayacağı biliniyor. Bunun tarihi konusunda farklı görüşler var. Ankara istihbarat kaynakları PKK kongresinin iki hafta sonra toplanmasından söz ediyor.

21 Mart Nevruz Bayramı’nın tarih olarak kullanılmaması için öncesine alınması planı var.

Her şey yolunda giderse, Umut Hakkı’nı yaz aylarında konuşmaya başlayacağız.

Nuray Babacan’ın yazısı