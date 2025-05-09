Nuray Babacan: Sekiz yıllık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şimdiden yaşlandı!

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Daraltılıp, daha işlevsel hale getirileceği iddia edilen devlet sisteminin nasıl hantallaştığı, yeni kurumlar ve kurullarla hiçbir işlevi olmayan kişilere yeni makamlar yaratıldığının binlerce örneği var zaten. Eskisinden daha hantal ve kalabalık olan bu yapı, hata üstüne hata yapıyor.

Son yasa tekliflerinin birinde yapılan hata pes dedirtti. Öyle baştan savma çalışmalar var ki; TBMM’ye son gönderilen yasa teklifinin bir maddesinde, ‘Bu düzenleme müsteşar tarafından uygulanır’ hükmü yer aldı!

Herhalde, müsteşarlıkların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle kaldırıldığından haberleri yok. Kes-yapıştır yasama anlayışının sonuçları…

Müsteşarlık makamını kaldırmanın, siyasi bakan yardımcıları ve siyasi olmayan bakanlara görev vermenin sonuçları, her gün iktidar partisinde de konuşuluyor. Sistemi yamamaktan, revize etmekten, hatta müsteşarlık makamının yeniden getirilmesinden dem vuruluyor.

Tüm uyarılara rağmen, düğmeyi basan yanlış iliklemenin sonuçları yaşanıyor.

8 yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şimdiden yaşlandı!

Nuray Babacan’ın yazısı