Nuray Babacan: Öcalan'ın çağrısından sonra yol haritasına göre 'pozisyonların ve görevlendirmelerin' yapılacağı belirtiliyor

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Soruların yanıtını iktidar kanadında aradık. Konuyla yakından ilgilenen, hatta bizzat içinde olduğuna inandığımız üst düzey isimlere bu durumu nasıl açıkladıklarını sorduk;

Öncelikle belirteyim. Komisyon kurulmasına ya da akil adamlar heyeti oluşturulması planlanmıyor. Eski mekanizmaların hiçbiri olmayacak. DEM Partisinin kabiliyetinin sınırlı olduğu, sürecin biraz ilerlemesinin ardından etkisinin azalacağı yorumu yapılıyor. Devletin ilgili birimlerinin devrede olduğu tekrar tekrar anımsatılıyor.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen çağrıdan sonra yol haritasına göre, ‘pozisyonların ve görevlendirmelerin’ yapılacağı belirtiliyor. Ancak 2015’deki gibi ‘çok bileşenli ve kalabalık bir organizasyon’ olmadan kısa sürede ve hızlı yol alınmasının planlandığı anlatılıyor.

“Şimdi muhatap Devlet Bahçeli, süreç ilerledikçe yönetenleri, sorumluları daha net göreceksiniz” diyen de “Bize herhangi bilgilendirme yapılmıyor. Zaten bilgi sahibi olan parti yönetici yok. Gelişmeleri DEM’lilerin ve MHP’lilerin açıklamalarından takip etmeye çalışıyoruz” diyen de var…

Nuray Babacan’ın yazısı