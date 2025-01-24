Nuray Babacan: İddialara göre özel hastanelere SGK hastalarının yönlendirilmesini sağlayan 112 sevk sistemi yolsuzluğun başında

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Kulislerde konuşulan iddialara göre özel hastanelere SGK hastalarının yönlendirilmesini sağlayan 112 sevk sistemi bu yolsuzluğun başında. Tercih edilen hastaneler ve iktidarda kime yakın oldukları halen konuşuluyor.

Sadece yeni doğan değil yoğun bakım, acil servis ve ameliyat yönlendirmelerinden özel hastanelerin son yıllarda yüzde 200 kâr ettikleri, konunun bir nevi SGK soygununa dönüştüğü anlatılıyor.

Siyaset kulislerinde konuşulan yeni iddia ise hakkında dava açılan ve kayyım atanan 13 hastaneye ilave olarak, benzer sorunların yaşandığı 9 özel hastane daha saptanıyor. Bu hastanelerle ilgili olarak yeni bir soruşturma açılması, Ankara’dan birilerinin devreye girmesiyle durduruluyor.

Sağlık alanında uzmanlığı olan bir AKP’li siyasetçi, “Bugün devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin her birine bir savcı atasanız, hukuksuz yapılanlar, çıkar sağlayanlar, soygunun içinde olanlarla ilgili yeni doğan çetesinden fazla olay yakalarsınız. Hiçbiri masum değil…” yorumu yaptı.

Edinilen bilgilere göre dava konusu olan 13 hastaneyle seri toplantılar sürüyor. Bu hastanelerin geleceği konusunda karar verilmiş değil. Sağlık Bakanlığına devredilmesinin düşünülmediği öğrenildi.

Nuray Babacan’ın yazısı