Nuray Babacan: Erdoğan bu tavrıyla, TBMM'de 360 rakamına ulaşmayı hedefliyor

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Partinin tüm kademelerinde siyaset yapanların emeklerinin boşa gittiği, yıllarca siyasi etik açısından eleştirilen milletvekili transfer kültürünün yüceltildiği yorumları yapılıyor. “Demek ki biz de bir süre dışarıda kalıp, partiye ve cumhurbaşkanına sert eleştiriler yöneltip, öyle gelmeliydik…” sitemleri duyuluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tarzını bilenlerin yorumu daha farklı. “Erdoğan bu hareketiyle AKP’ye gelmek isteyenlere, ‘gelirseniz sizi her türlü iktidar imkanından yararlandırırım. Partinin yönetimine bile alırım’ mesajı verdi. İç kamuoyunun tepkisi kendisini pek ilgilendirmiyor” diyenler var.

Erdoğan bu tavrıyla, TBMM’de olası kritik bir oylamada 360 rakamına ulaşmayı hedefliyor. Bu erken seçim olur, yeni anayasa metninin halkoyuna sunulması olur, fark etmez. Bugünden bakıldığında zor gibi görünen bu rakamın taşlarının döşendiği iddia ediliyor. Yeni transferler için pazarlıkların sürdüğünü de gelen bilgiler arasında.

Nuray Babacan’ın yazısı