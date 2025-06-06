Nuray Babacan: AKP'de birileri Bilal Erdoğan'ı yeniden dolaşıma soktu

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, bazı Youtuber’lar ve bir takım yeni ünlülerle bir araya gelmeseydi, kulislerde konuşulan bu konuyu es geçebilirdim.

AKP’de birileri zaman zaman bakan gibi demeçler veren, hükümetin politikalarından “Biz böyle yapıyoruz…” diye bahseden Bilal Erdoğan’ı yeniden dolaşıma soktu.

AKP’de bürokrasi atamalarında ailenin etkisi konusunda fikri olmayan kimse yok. Son görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun katılıp bizzat duyurması da manidar. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak lanse edilen Bilal Erdoğan senaryoları ve kulislerdeki sohbetlere geçelim.

AKP içerisinde zaman zaman Tayyip Erdoğan sonrasına ilişkin senaryolar konuşulur. Genellikle bilinci olarak nabız yoklamak için başlatılan bu muhabbetler, bir süre sonra söner.

İlginçtir, tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmaya ne kadar gönüllü olduğunu söylediği ve bunun taşlarının döşendiği dönemde, bu tartışma yeniden alevlendirildi.

Bize ilginç gelen bu kulisleri yayanların zamanlaması. Bir süreden beri parti kulislerde Erdoğan sonrasında Bilal Erdoğan’ın ne kadar iyi lider olacağı servis edilmeye başladı. AKP içindeki olasılıklar arasında en zayıf olanı hızlı bir şekilde dolaşıma sunuldu.

Hatta şöyle sözler eşliğinde; “Bilal Erdoğan milli görüş geleneğini temsil ediyor. Muhafazakar çizgisinde hiçbir kırılma yok. Tam da bizim tabanımızın istediği gibi. Ayrıca duruşu, ses tonu ve konuşma biçimiyle aynı Tayyip Erdoğan…”

Bu sohbetlerin muradını anlamaya çalışırken, başka aday adaylarıyla ilgili de görüş ve öneriler dile getirilmeye başlandı. Bilal Erdoğan’ın lider özelliği olmadığını savunan gruplar, bir süreden beri bilinçli bir tercihle, gözlerden uzak duran damat Selçuk Bayraktar’ın Erdoğan sonrası için iyi bir seçenek olduğunu diye getirdi. Bayraktar’ın halktan kopuk olduğu iddiasıyla itiraz edenler de var tabi.

Bu arada yönetimde etkin olan diğer aday adayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibi ise sessiz. Onlar bu tür tartışmaların parçası olmayı ve zamansız konuşmaları gereksiz buluyor. Sessiz sedasız bir sonraki sürece hazırlanıyor da olabilirler…

Nuray Babacan’ın yazısı