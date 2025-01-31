Nuray Babacan: AKP geçmişte kendisine yapılanların aynısını rakiplerine yapmaya başladı

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“Vura vura getirecekler adamı…” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılanları işaret edenlere göre, AKP geçmişte kendisine yapılanların aynısını rakiplerine yapmaya başladı. Bu benzerlik, aklı selim olanları korkutuyor.

“O dönemin iktidarı, yaptıklarının yanlış olduğunu, yeni mağduriyetler yaratarak, kitleleri ‘bu kadarı da yapılmaz ki?’ noktasına getirdiğini nasıl görmediyse, bizimkiler de görmüyor. Üstelik bu kararlar alınırken, Cumhurbaşkanı da sürece dahil ediliyor. Ortaya konulan gerekçeler her neyse ikna oluyor. Bu bir tuzak. Partide istişare kalktığı günden beri aynı hatalara düşülüyor…” diyenler var.

*Farklı düşünenler ise; “Yapılan korkunun tahkim edilmesi. Sadece muhalefete değil, kendi cenahına da korku salıyor. Bu gücü tahkim etme yöntemi. Parti içerisinde bir kişi de ‘bu yapılanlar yanlış diyemiyor” Amaçta bu zaten. Yaratılan bu ortam yanlışları gören muhafazakar mahalleyi de susturmaya yönelik. Buna güç zehirlenmesi demek daha doğru olur. İktidardan gitmemek için yapılan oyunlar. Kendi ayağımıza sıkıyoruz, kimseyi suçlayamayız…” şeklinde yorum yapabiliyor.

Nuray Babacan’ın yazısı