Nuray Babacan: AKP, Erdoğan'ı aday yapabileceği formül için CHP'nin kapısını çalmak zorunda değil

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AKP yönetimi, artık Erdoğan’ı aday yapabileceği formül için CHP’nin kapısını çalmak zorunda değil. Düne kadar, CHP’siz formül arayıp, bağımsız milletvekilleri ve küçük partilerden devşirecekleri vekillerin sayısıyla hesabı tutturmaya çalışan AKP kurmayları, şimdi DEM’e güveniyor.

Yani açılım sürecinin asıl amacının Erdoğan’ı yeniden seçtirmek olduğunu iddia edenlerin tezi gibi.

Bir AKP’li kurmayın, “Eğer açılım süreci planlandığı gibi giderse, Erdoğan’ın yeniden adaylığı ile ilgili sorunumuz olmaz. DEM’lilerin isteği belli. Öcalan’a kısmı özgürlük, kayyumların iadesi, PKK’lılardan hesap sorulmaması… Bir-iki de hukuki düzenleme yetecektir” sözleri de olayı özetliyor.

Nuray Babacan’ın yazısı