Nuray Babacan: 10'uncu Yargı Paketi, toplumdaki algının kurbanı oldu

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Aslında doğrudan açılım süreciyle ilişkili olmamasına karşın, beklentiler nedeniyle farklı bir anlam yüklenen 10. Yargı Paketi, toplumdaki algının kurbanı oldu. Bu cümle, teklifi hazırlayan ve pandemi affını savunanların sözleri.

Kamuoyunda ‘pandemi affı’ veya ‘kısmi af’ olarak bilinen düzenlemenin pakette yer almaması çok insanı şaşırttı. Adalet Bakanlığı’nın hem cezaevlerini boşaltmak hem de daha önce yapılan ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu için sorun yaşadığı hatalı yasayı düzeltmek için savunduğu madde, sadece ‘FETO’cular cezaevinden çıkacak’ iddiasına değil, toplumdaki ‘PKK dahil tüm teröristleri affediyorlar’ algısına takıldı.

Nuray Babacan’ın yazısı