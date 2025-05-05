Nur Sürer kadın cinayetinin tanığı: Hayatları boyunca cezaevinde kalmalılar

Oyuncu Nur Sürer, yaşadığı Şişli’de 34 yaşındaki bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi:

“İdam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların hayatları boyunca cezaevinde kalmaları gerekiyor. Çünkü kadın öldürmek çok kolaylaştı.”

Fotoğraf: Almanya Film Festivali

Şişli’de bugün Bahar Aksu, 37 yaşındaki eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülmüştü.

Kendisine bir araca bindirmeye çalışan eski eşi Rüstem Elibol’un elinden kurtulan kadına birden çok kez silahla ateş açılmıştı.

Sürer evinin yakınında gerçekleşen cinayet sonrası basına şu açıklamayı yaptı:

“Biz bunları duyarız, gideriz, eleştiririz, toplantılara katılırız. Sabahın köründe dört el, ondan kısa bir süre sonra iki el daha silah sesi duydum. Ön tarafa baktığımda kadın yatıyordu orada.

(Çığlık seslerini) komşum duymuş, ‘Yardım edin bana diye’ çığlık atmış kadın. Zorla arabaya bindirmişler, ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler, sonra yere düşünce kafasına iki el daha ateş açmışlar.

Ne oldu, geldi belediye böyle bir suyla yıkadı, geçti, gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı, çocukları var mı bilmiyoruz.

Çok üzgünüm gerçekten, idama karşıyım, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların hayatları boyunca cezaevinde kalmaları gerekiyor. Çünkü kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde iki tane kadın öldürülüyor. Böyle bir şeye tanık olmaktan çok üzgünüm.”