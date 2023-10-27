Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması: Meclis gereğini yapacak

Sürdürülebilir bir hayat yaratmak için basit ama etkili adımlar atmanın önemini artık çok daha iyi anlıyoruz. Bazen işe giderken yapacağımız bir seçim, bazen mutfakta her gün çıkan atıkları değerlendirmek gibi basit bir karar, dünyamızın kaynaklarını daha doğru kullanmak adına atılmış küçük ama etkili adımlar oluyor. Kendi doğal gübremizi yaratabileceğimiz, gezegenimizdeki toprak kalitesini artırabileceğimiz kompost yöntemi de bu basit ama etkili adımlardan biri. Çünkü bir insan günde yaklaşık 1,5 kilo çöp üretiyor ve bu miktarın yüzde 50 ila 60’ını kompostlamaya uygun organik atıklar oluşturuyor. Yani kompost yöntemi sayesinde ciddi bir atık yönetimi sağlamak mümkün.