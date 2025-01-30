Noyan Doğan: Tüm esnaf yönetmeliğe tabi ancak çoğu kişinin haberi yok, her biri için 88 bin lira ceza kesilecek

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

50’den az çalışanı olan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerine 1 Ocak 2025 itibarıyla işgüvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirildi. Terzisinden manavına tüm esnaf yönetmeliğe tabi ancak çoğu kişinin bundan haberi yok. Her biri için 88 bin TL’lik ceza kesilecek.

Binlerce küçük işletmeyi ilgilendiren uygulama 1 Ocak itibarıyla başladı, uygulamanın şartları da netleşti. Buna göre 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirildi.

Yeni uygulama; manavından fırınına, mobilyacısından eczanesine, nalburundan marketine, terziye kadar 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta sayılan işyerlerini ilgilendiriyor. Kabaca yeni uygulama 1.5 milyona yakın işletmeyi ilgilendiriyor.

Her iş yerine bir iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getiren kanun kapsamında işyerleri; az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere üç gruba ayrıldı ve bu gruplara, geçiş süreleri tanındı.

Zaman içinde de tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri, iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunu yerine getirdi. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla da 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta sayılan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başladı.

Noyan Doğan’ın yazısı