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Yaramazlara biraz batar!

Noyan Doğan: EYT konusunda bazı maliyet hesapları yapılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu yeniden gündeme gelince, günlerdir okuyuculardan da ‘düzenleme çıkacak mı, bizi de kapsayacak mı, emekli olabilecek miyiz?’ benzeri çokça soru alıyorum. Doğrudur; asgari ücret artışı, emekli maaşlarında iyileştirme ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT), sorununun çözümü de konuşuluyor. Çok iyi hatırlıyorum, EYT konusu en son 2019 yılında yeniden gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; o dönem Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi, bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Prof. Dr. Vedat Bilgin’i, EYT sorununun çözümü için görevlendirmişti. Hatta o dönem Bilgin, EYT mağdurları ile öngörüşme yapmıştı.

Diyeceğim o ki, Bakan Bilgin, EYT konusunu en iyi bilen isimlerden biridir. Düzenleme çıkar mı? Kesin çıkar demek için henüz çok erken. Bu konuda bazı maliyet hesapları yapılıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, mesela, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, sosyal güvenlik alanında yapılacaklar ve hedefler arasında bu EYT konusu yer almıyor. Nitekim Bakan Bilgin, son açıklamasında öncelikli konularının asgari ücret olduğunu da söyledi.


Noyan Doğan’ın yazısı

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