Noyan Doğan: Emekli zamları ne kadar olacak?

Yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 25 olması halinde memur ve emeklileri için yüzde 10’luk enflasyon farkı oluşacak, bunun üzerinde toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 10’luk zam eklendiğinde ise memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 20 zamlı alacak. Böylece temmuz ayında en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin liraya yükselecek.

Buna göre görevdeki memurlardan genel müdürün (1/4) maaşı temmuz ayında 89.156 liraya, şube müdürünün 48.628 liraya, öğretmenin (9/1) 40.905 liraya, polis memurunun (8/1) 52.855 liraya, hemşirenin (5/1) 47.331 liraya, profesörün (1/4) 86.166 liraya çıkacak.

İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Açıklanan 2024 dört aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleştiğine göre emeklilerin zam oranı şimdilik yüzde 18.72 oldu. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 25 olacağı üzerinden hareketle, işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin maaş zamları, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammından düşük kalacak. Ama tahminim, memur emeklilerinin maaş zamları da işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına eşitlenecektir, yani yüzde 25 olacaktır ki, bu da 5 puanlık bir iyileştirme anlamına gelir.

Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve Bağ-Kur, tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkartılmıştı. Eğer 10.000 lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 10.000 liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10.000 lira ödenecek.

Noyan Doğan’ın yazısı