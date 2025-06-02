Noyan Doğan: Bankalar kredi verirken hayat sigortasını zorunlu tutamazlar

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Bir süredir bankalardan kredi kullanırken yapılan hayat sigortaları ile ilgili okuyuculardan şikâyet alıyorum. Kimileri hayat sigortası yapılmasının yasal dayanağını soruyor, kimileri kredinin maliyetini artırdığından şikâyet ediyor, kimileri de sigorta yaptırmak istemediğini beyan ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (SEDDK) kredi ile bağlantılı hayat sigortaları ile ilgili bir duyuru yayımladı. Bankadan kredi kullanırken yapılan ya da yaptırılan hayat sigortaları ile ilgili tüketici haklarını madde madde anlatayım:

-Bankalar kredi verirken yasal olarak hayat sigortasını zorunlu tutamazlar ancak kredi verirken hayat sigortası isteyebilirler. Bankanın, ‘hayat sigortası yoksa kredi vermiyorum’ deme hakkı da var.

-Mevcut uygulamada bankalar kredi verirken kendi çalıştığı veya anlaşması olduğu sigorta şirketinin hayat sigortasını yapıyor. Banka, yasal olarak böyle bir zorlama yapamaz.

Noyan Doğan’ın yazısı