Novakid 2024 yılında Türkiye'de iki kat büyüyerek global büyümenin yüzde 54'ünü oluşturdu

Advertorial

4-12 yaş arasındaki çocuklar için online ingilizce eğitimi sunan Novakid, 2024 yılını önemli ölçüde bir büyümeyle kapattı. Sekizinci yılında 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Novakid, 2024 yılında yaklaşık 80 bin yeni öğrencinin katılımıyla yıllık bazda (YoY) yüzde 23,5’lik bir artışla kendi rekorunu kırdı. Novakid, yıl sonunda %26’lık bir gelir artışı yaşarken ingilizce öğrenimini, interaktif derslerle uygun ve ilgi çekici hale getirmek için tasarlanan yapay zeka destekli bir platform olan Lingumi’yi de bünyesine ekledi. 2017’den bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteren Novakid, sene sonunda iki kat büyüdü ve global büyümenin yüzde 54’ünü oluşturdu. 20 bin 984 yeni öğrencisiyle ise Türkiye’deki öğrenci sayısını 186 bin 325’e yükseltti.

Erken yaşta ingilizce öğrenmek, dil becelerini geliştirmenin ve kültürler arasında kolayca iletişim kurabilmenin başında geliyor. 4 – 12 yaş arasındaki çocukları için İngilizce eğitimi sunan Novakid, çocuklara sunduğu online derslerde, interaktifliği ve eğlenceyi bir arada kullanarak dil öğrenimine yeni bir boyut kazandırıyor. 2024 yılında birebir derslerde yıllık %40 oranında etkileyici bir büyüme kaydeden Novakid, 848 bin 122’sini Türkiye’nin sahiplendiği, 4,9 milyon ders verirken %26 gelir artışı ve %96,6 ebeveyn memnuniyeti puanıyla öğrenmeyi yeniden tanımladı. Ayrıca dünya genelinde 80 bin yeni öğrencinin katılımıyla %23,5’lik bir artış gerçekleştirdi ve başarı ivmesi yukarıya taşındı. Novakid, 2017’den bu yana 50’den fazla ülkede 810 binden fazla öğrenciye eğitim verdi ve %23’lük oranla bu sayının 186 binden fazlasını Türk öğrenciler oluşturdu.

2024 yılının Novakid için olağanüstü bir büyüme ve yenilik yılı olduğunu ifade eden Novakid CEO’su Max Azarov, ‘’Geçtiğimiz yıl, çevrimiçi eğitim ve hibrit öğrenme kaynaklarının dünyanın dört bir yanındaki ebeveynler için ne kadar değerli hale geldiğini gösterdi. Eğitimciler ve ebeveynler öğrenci katılımını artırmak, eğitimde ilerleme sağlamak ve geçmiş başarıların üzerine yenilerini eklemek için tasarlanan çözümlere yatırım yaptıkça EdTech sektörü de gelişmeye devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Lingumi’yi Satın Aldı ve TEFL Sertifikası Eğitimi Başlattı

Dil ile etkileşimin mümkün olduğunca kolay ve erişilebilir olmasını sağlama misyonunda olan Novakid, yeni nesil teknolojilerin sağladığı fayda ile yüksek kaliteli eğitimi öğrenciler için erişilebilir hale getirdi ve 2 milyondan fazla kullanıcısıyla Asya’daki en popüler İngilizce öğrenme uygulamalarından biri olan Birleşik Krallık merkezli EFL uygulaması Lingumi’yi satın aldı. 2024’te 650’si istihdam edilen 3 bin 100’ün üzerinde öğretmene ulaşan Novakid’in eğitim ekibi, veli puanlarında 2023’e kıyasla 1,5 puan daha yükselerek yüzde 96,6’lık bir artış gösterdi ve bu artış öğrencilerin yıl boyunca öğretmenlerine 15 milyon 98 bin 421 kez memnuniyetlerini ifade etmelerine yansıdı. Hizmet sunumunu geliştirmeye ek olarak öğretmenlerine ve eğitim araçlarına da yatırım yapmanın bilinciyle öğretmenleri için ITEFLAC onaylı ücretsiz bir TEFL sertifikası eğitimi de başlattı. Mezunlar ve yeterli deneyime sahip olmayan öğretmenler için özenle tasarlanan uluslararası akreditasyona sahip sertifika, TEFL yeterliliklerini elde etmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacak 120 saatlik öğretim araçları sunuyor.

World Kids Academy’i Başlattı

Novakid, hizmet sunumunu geliştirmenin yanı sıra öğretmen tabanına ve eğitim araçlarına yatırım yapmaya öncelik vermeye devam etti. Birebir derslerinde genel olarak %40’lık etkileyici bir büyüme kaydeden Novakid, 40 binden fazla öğrenci ile World Kids Academy’deki grup konuşma pratiği derslerine gerçekleştirdi. World Kids Academy ayrıca 2024 yılında 100’den fazla derse ev sahipliği yaptı ve grup derslerine günlük olarak ortalama 600 öğrenciyi ağırladı.

Dinamik Bir Edtech Platformu Olmaya Devam Edecek

Yayınlanan ResearchandMarkets raporuna göre, küresel olarak İngilizce Dil Öğrenimi pazarının 2023’ten 2030’a kadar %14’lük bir bileşik ortalama büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi ve 2030’da 70,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Novakid, önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde güncel teknolojileri entegre etmek ve sürükleyici öğrenme deneyimleri yaratmak için tasarlanmış erişilebilir ve yenilikçi eğitim çözümlerine daha fazla yatırım yapmaya öncelik verecek. Novakid bu yatırımlarla çocukların öğrenmesini desteklemek için yapay zeka entegrasyonunu derinleştirmeyi, bir dizi benzersiz hizmet ve ürün aracılığıyla eğitimlerini uluslararası düzeyde daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. 2025’e kadar beklenen yeni lansmanları öğrenme çözümlerini geliştirmek için tasarlayacak olan Novakid, öğrencilerine uluslararası bir okula gittiklerinde yaşayacakları deneyimlerin aynısını, daha düşük maliyetle, daha kişiselleştirilebilir ve rahat bir çevrimiçi ortamda tutarlı bir şekilde sunacak. Novakid, geçtiğimiz yıl büyük bir başarı elde eden ve programın uluslararası erişimine değer katan grup konuşması uygulamasını öncelikli kılmaya ve dinamik bir EdTech platformu olmaya devam edecek.

Novakid hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.novakid.com.tr/

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