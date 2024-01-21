Yaramazlara biraz batar!

Novak Djokovic Avustralya Açık’ta çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.

Fotoğraf: AA

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gün sabah seansında dördüncü tur maçları başladı.


Kariyerinde 10’u Avustralya Açık’ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino’yu 6-0, 6-0, 6-3’lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD’li Taylor Fritz, 7 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas’ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Fransa Açık’ta şampiyon Novak Djokovic

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