Norveç’te sosyal medyaya ‘fotoşop’ ayarı: Filtre ve rötuşu bildirmek zorunlu

Norveç’te sosyal medyada paylaşılan fotoğraf rötuşluysa bildirme zorunluluğu getirildi. Aksi halde hapis cezasına kadar varabilecek yaptırımlar gündemde.

Fotoğraf: Twitter

Norveç’te yetkililer, beden dismorfik bozukluğuna karşı mücadele kapsamında, sosyal medya platformlarında ortaya çıkan gerçek dışı güzellik standartlarını yok etmek için yeni düzenlemelere imza attı.

Ticari pazarlama yasasına eklenen madde gereği, sosyal medyada tanıtım faaliyetleri yürütenler artık paylaştıkları fotoğraflar ‘edit’lenmişse duyurmak zorunda.

Aile ve çocuk bakanlığının düzenlemesine göre tanıtım fotoğraflarında vücudun boyutu, şekli veya deri rengiyle ilgili oynamalar yapıldıysa bu bakanlığın tasarladığı bir etiketle açıkça takipçilere bildirilecek.

Düzenleme, dudaklar, bel çevresi ya da kaslarda abartılı oynamalar dışında bir filtre aracılığıyla çekilen fotoğrafları da kapsıyor.

Düzenlemeye aykırı davrananlar ilk etapta uyarı cezası alacak ama ihlal sürdükçe cezalar katlanarak artacak. Cezalar bazı sıradışı durumlarda hapis cezasına kadar varabilecek.

Bakanlık düzenlemeyle ilgili bazı zorlukların da bulunduğunun farkında. Hangi fotoğrafla ne kadar oynandığının tespitinin kolay olmadığı kaydedilirken, ışıklandırma ve doygunluk farklarıyla fotoğraflarda ayarlama yapmanın ihlal kapsamına girip girmeyeceği henüz belirsiz.

Norveç’teki ‘influencer’ camiası ise düzenlemeden umutlu; filtrelerin de yasaya dahil edilmesi sorun olarak görülse de ‘elde edilmesi imkansız vücutlar’ın gerçek hayattakine biraz yaklaşacağını belirtiyorlar.