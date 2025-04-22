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Yaramazlara biraz batar!

Norveç'te maçın yıldızına kuzu ödülü

Norveç Birinci Futbol Ligi’nden (Eliteserien) Bryne, ligde ilk galibiyetini üçüncü haftada aldı. Kulüp, maçın yıldızı Axel Kryger’e kuzu hediye etti.

Fotoğraf: Bryne FK / X

Bryne 22 yıl sonra birinci lige yükselmişti. Ligin üçüncü haftasında Haugesund’ı 3-1 mağlup ederek ilk zaferini kazandı.


Maçta bir golü Kryger kaydetti.

Yerel tarım ve hayvancılık bağlarıyla bilinen Bryne kulübü, daha önce de maçın yıldızı seçilen futbolculara ödül olarak yumurta ve süt vermişti.

Kulüp çiftçilik bağlarıyla biliniyor. Taraftarlar stadda VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

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