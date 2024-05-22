Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin’i 1967 sınırlarıyla tanıyacak

Norveç, Filistin’i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun biçimde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs’ta tanıyacağını duyurdu. İrlanda ve İspanya da Filistin’i resmen ayrı bir devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

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Skynews’ın haberine göre İrlanda Başbakanı Simon Harris şöyle konuştu: “Bugün, İrlanda, Norveç ve İspanya, Filistin devletini tanıdıklarını açıklayacaklar. Her birimiz, bu kararın yürürlüğe girmesi için ulusal adımları atacağız. Önümüzdeki hafta başka ülkelerinde de bize katılacağından eminim.”

Norveç Başbakanı Jonas Hahr Store da “Norveç hükümeti, Filistin’in bir devlet olarak tanınmasına karar verdi” dedi.

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Store, hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmak gerektiğini belirtti. Norveç başbakanına göre bu alternatif, ‘yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet’.