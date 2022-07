Nolan’ın yıldızlarla dolu yeni filmi ‘Oppenheimer’dan ilk tanıtım

Yönetmen Christopher Nolan’ın merakla beklenen, yıldızlarla dolu kadroya sahip filmi ‘Oppenheimer’dan tadımlık ilk tanıtım yayınlandı.

Fotoğraf: Universal Pictures

Film, atom bombasının babalarından biri olarak bilinen ABD’li teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hikayesini anlatan 2005 Pulitzer ödüllü ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ adlı kitaptan uyarlama.

Filmin kadrosu yıldızlarla dolu: Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Michael Angarano, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid ve Matthew Modine.

Filmin yapımcısı Universal Pictures’ın yayınlandığı birkaç saniyelik tanıtım Youtube’da tekrar tekrar dönüyor. 21 Temmuz 2023’te gösterime girecek filmin vizyon tarihine göndermeyle bir geri sayım yapılan tanıtımda Oppenheimer’ın eşi Katherine’i canlandıran Emily Blunt’ın sesi duyuluyor: “Dünya değişiyor, gelişiyor. Bu senin anın.”

Film ‘Batman’ serisi, ‘Inception‘, ‘Dunkirk‘ ve ‘Interstellar‘ gibi başarlı işleriyle tanınan Nolan’ın 2002’den bu yana Warner Bros. çatısı altında çekmediği ilk film.