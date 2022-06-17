Nobel ödüllü çevreci doktora 30 gün hapis cezası

1985 Nobel Barış Ödülü’nü alan Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Doktorlar’ın aktif üyesi halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Tim Takaro’ya, Kanada’daki petrol boru hattının (Trans Mountain Pipeline-TMX) inşasına karşı eylemlerinden ötürü 30 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: thestar.com

Tıp fakültesi öğrenciliğinden aktivist olan halk sağlığı savunucusu Takaro (65 yaşında) fosil yakıt kullanımının azaltılması, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını savunuyor.

Profesör, TMX projesinin çevre ve ormanlarda yapacağı tahribatı, insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini kamuoyuna anlatabilmek ve sesini duyurmak amacıyla, boru hattı için kesilecek bir ağaçta kurduğu çadırda 16 ay yaşamıştı. Takaro’ya başka protestocular da katılmıştı.

Takaro duruşmada, Hipokrat yeminine sadık olduğunu belirtti ve ilk sivil itaatsizlik eylemi olduğunu söyledi. Doktor, kalp hastası olduğu için hapis cezası yerine toplum hizmeti vermeyi talep etti. Ancak mahkeme, yaşlı çevreciye 30 gün hapis cezası vermeyi tercih etti.