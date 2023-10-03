Nobel Fizik Ödülü, elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı üç bilim insanına

2023 Nobel Fizik Ödülü’nü Fransız-Amerikan Pierre Agostini, Macar-Avusturya asıllı Ferenc Krausz ve Fransız Anne L’Huillier kazandı.

Nobel her yıl insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiriyor.

Bu yılki fizik ödülü ‘maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosaniyelik ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler’ ile ilgili çalışmalarından dolayı Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L’Huillier’e verildi.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

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Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969’da verildi.