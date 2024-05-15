Nisanda yağışlar yüzde 67 azaldı

Türkiye’de nisanda yağışlar geçen yıla göre yüzde 67 azaldı. Geçtiğimiz ay en fazla yağış Hakkari’de en az yağış Ardahan’da görülürken Karadeniz’de de son 64 yılın en düşük nisan yağışı görüldü.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Nisan 2024 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerine göre Türkiye geneli nisan yağışları, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın altına düştü.

1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllardaki nisan yağış ortalaması, metrekareye 57,5 kilogram olarak hesaplandı.

Nisan 2023’te metrekareye 86,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarıysa 28,5’e geriledi.

Yağışlar, Türkiye genelinde yüzde 50, geçen yıla göre yüzde 67 azaldı.

Bakanlığın açıkladığı nisan ayı verilerinden öne çıkanlar şunlar:

*Bilecik, Bursa, Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat, Giresun, Rize, Artvin, Ardahan, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya’nın sahil kesimlerinde yağışlar yer yer yüzde 80’in üzerinde azaldı.

*İstanbul Avrupa Yakası, Kırklareli, Çanakkale ve Mersin’in Mut ilçesinde yüzde 60’ı aşan yağış görüldü.

*Yağışlar, tüm bölgelerde normalin altında gerçekleşirken, en fazla azalma gösterdiği bölge yüzde 70’le Karadeniz oldu. Bölgenin nisan ayı yağışı son 64 yılın en düşük seviyesi olarak tespit edildi.

*İller içinde normaline göre en fazla azalma yüzde 85’le Artvin ve Ardahan’da, en fazla artış yüzde 16’yla Çanakkale’de görüldü.

*Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 10,8 gün olarak hesaplanırken, nisanda Türkiye genelinde ortalama 5,9 güne geriledi.