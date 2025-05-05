Nisanda tavan kira zam oranı yüzde 48,73

Konut ve iş yerleri için nisanda kira artış tavan oranı yüzde 56,35 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün nisan enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllıksa 37,86 olarak açıkladı.

Verilerin ardından ev ve iş yerleri için kira zam oranı belli oldu.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri kiraya en fazla yüzde 48,73 zam yapabilecek. Bu oran geç ay yüzde 51,26’ydı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’sa enflasyonu nisanda aylık yüzde 4,46, yıllıksa yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.



