‘Nikahta dua okunması engellendi’ iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı ‘İzmir’de nikahta dua edilmesi engellendi’ iddialarını soruşturmak için mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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İzmir Karşıyaka’da bir nikah memurunun dua eden iki kişinin ellerinden mikrofonu aldığı ve dua okunurken müzik sesi açıldığı iddia edilmişti.

Memur hakkında ‘halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma açıldı.

Olay hakkında açıklama yapan bakanlık ‘Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda yapılan nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirdiğini’ duyurdu.