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Yaramazlara biraz batar!

Nijerya’daki gizemli hastalıktan 13 ölü

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde ‘teşhis konulamayan hastalık’ nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın yerel medyadan aktardığına göre ilk olarak şubatta Zamfara’ya bağlı Maradun bölgesinde görülen gizemli hastalık, daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı.


Bu üç bölgede hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı.

Nijerya’nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda ‘teşhis konulamayan hastalık’ nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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